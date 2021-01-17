Самолет со сломанным шасси штатно сел в Шереметьево

Самолет с поврежденным шасси, следовавший рейсом Анталья–Москва, приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил «Интерфакс» в субботу, 16 января.

После посадки самолет был отбуксирован из-за неисправности передней стойки шасси. Как сообщил агентству информированный источник, на борту находились шесть членов экипажа и 186 пассажиров, никто не пострадал.

По данным телеканала РЕН ТВ, после приземления самолет «застрял» на рулежной дорожке. Командир воздушного судна сообщил наземным службам, что самолет не сможет самостоятельно пройти рулежку, после чего и был задействован буксир.

14 января сообщалось, что воздушное судно авиакомпании «Ямал», выполняющее регулярный рейс сообщением Москва–Салехард, отклонился от курса из-за технической неполадки.

Как сообщал источник в экстренных службах, у самолета возникла техническая неисправность сразу после вылета из Домодедово, там он садиться не стал из-за погодных условий, экипаж принял решение лететь в Санкт-Петербург. По данному факту Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.