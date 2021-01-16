У Капитолия в Вашингтоне полиция задержала вооруженного мужчину

Полиция Капитолия задержала жителя американского штата Вирджинии, который пытался пройти через КПП по поддельному пропуску на инаугурацию. Об этом в субботу, 16 января, сообщает телеканал CNN.

По информации источников, мужчина подъехал на своем пикапе к контрольно-пропускному пункту, где его остановила полиция для проверки документов. На вопрос правоохранителей, есть ли у него оружие, он заявил, что у него есть полуавтоматический пистолет Glock в центральном подлокотнике, который был заряжен и готовым к стрельбе. Позже полиция обнаружила еще 509 патронов, гильзы от дробовика и магазин для пистолета.

Мужчина был арестован.

Накануне глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер заявил, что американские власти при обеспечении безопасности на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена готовы к появлению экстремистов и ультраправых сил. Он отметил, что ФБР активно проверяет информацию, в том числе отслеживает социальные сети и интернет.

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Ранее, 10 января, национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации Байдена. Согласно информации газеты Politico, правоохранительные органы Вашингтона считают, что взрывные устройства, установленные в Вашингтоне на прошлой неделе, не были единичными. Отмечается, что подозреваемый до сих пор не задержан.