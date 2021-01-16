Российский боец Эмеев одержал победу на турнире UFC Fight Island

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусредней весовой категории, Рамазан Эмеев выиграл у немецкого спортсмена Давида Заваду на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Island 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

Рoссиянин oдержал пoбеду рaздельным рeшением судeй (28:29, 29:28, 29:28), сoобщает «Спорт-Экспресс».

Эмеев выиграл второй бой подряд в UFC. В июле в Абу-Даби он единогласным решением судей победил другого представителя Германии Никласа Штольце.

33-летний россиянин выступает в UFC с 2017 года. Всего в смешанных единоборствах (ММА) он провел 24 поединка. В них Эмеев одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января.