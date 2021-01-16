Более 688 тыс. случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

В мире за сутки было выявлено 688 015 случаев заболевания COVID-19, следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число умерших за сутки от последствий коронавируса увеличилось на 14 718.

Больше всего заболевших выявлено в Северной и Южной Америке — 373 931, на втором месте — Европа (219 615), далее следует Юго-Восточная Азия (30 500).

Всего в мире за время пандемии было зафиксировано более 92,5 млн заболевших.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 23 097 938, далее следуют Индия (10 542 841) и Бразилия (8 324 294).

В ЕС на первое место по заболеваемости COVID-19 вышла Чехия. Второе место заняла Ирландия — 1253 заболевших на 100 тыс. граждан, третье место — Словения с 1171 пациентом с COVID-19.