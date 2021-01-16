В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в в Южно-Африканской Республике, выявили в Дании. Об этом в субботу, 16 января, сообщил датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Заражение было зарегистрировано на острове Зеландия. Предполагается, что штамм в страну был завезен из Дубая.

«Первый случай еще одного варианта COVID-19 был обнаружен в Дании. Это вариант вируса B.1.351/501Y, который изначально был обнаружен в Южной Африке», — цитирует сообщение ТАСС.

В Дании число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 188 тыс., число умерших составляет 1747.

Правительство страны на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться группами численностью более пяти человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00.

Ранее, 12 января, сообщалось, что первый случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса подтвердился в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

Об обнаружении в ЮАР новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.