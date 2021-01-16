Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Bloomberg сообщил о выходе швейцарского страховщика из СП-2 из-за санкций США
Мир
Более 49 тыс. беженцев вернулись в Карабах
Мир
В РФПИ допустили регистрацию «Спутника V» в Перу в течение месяца
Общество
Матыцин поддержал идею заменить «Катюшей» гимн РФ на Олимпиаде
Общество
В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году
Мир
На Украине заявили о дефиците электроэнергии
Мир
Мерц после проигрыша на выборах лидера ХДС решил стать министром
Мир
Кравчук поприветствовал решение ДНР и ЛНР передать группу удерживаемых лиц
Спорт
Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

Швейцарская компания не стала комментировать сообщения о планах по СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейцарская компания Zurich Insurance Group не подтвердила и не опровергла сообщение агентства Bloomberg о намерениях прекратить оказывать услуги по страхованию работ по строительству газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом сообщил 16 января официальный представитель компании Томас Байер.

Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию

«По мотивам конфиденциальности мы не комментируем отношения с каким-либо клиентом», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Zurich Insurance Group намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ, касающихся строительства газопровода СП-2. По словам источников агентства, решение было принято «из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта».

В материале отмечается, что представитель компании отказался представить информацию относительно ее связей с клиентами. По оценке агентства, компании, работающие над проектом, могут обратиться к другим страховщикам, в том числе в России.

Накануне стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Затем укладка труб продолжится на территории Германии.

13 января госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021