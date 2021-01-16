Швейцарская компания не стала комментировать сообщения о планах по СП-2

Швейцарская компания Zurich Insurance Group не подтвердила и не опровергла сообщение агентства Bloomberg о намерениях прекратить оказывать услуги по страхованию работ по строительству газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом сообщил 16 января официальный представитель компании Томас Байер.

«По мотивам конфиденциальности мы не комментируем отношения с каким-либо клиентом», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Zurich Insurance Group намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ, касающихся строительства газопровода СП-2. По словам источников агентства, решение было принято «из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта».

В материале отмечается, что представитель компании отказался представить информацию относительно ее связей с клиентами. По оценке агентства, компании, работающие над проектом, могут обратиться к другим страховщикам, в том числе в России.

Накануне стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Затем укладка труб продолжится на территории Германии.

13 января госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.