«Спартак» подписал контракт с нидерландским полузащитником Хендриксом

Футбольный клуб «Спартак» подписал долгосрочный контракт с нидерландским полузащитником Йорритом Хендриксом. Об этом 16 января сообщила пресс-служба клуба.

Ранее в этот день 25-летний футболист прошел медобследование и присоединился к составу команды на сборах в Дубае.

25-летний Хендрикс — воспитанник нидерландского клуба ПСВ.

С девяти лет обучался в системе клуба из Эйндховена, прошел через молодежную и резервные команды, а за основу дебютировал в 2013 году.

Всего в составе ПСВ он провел 239 матчей, трижды стал чемпионом Голландии и дважды — обладателем Суперкубка страны, имеет богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы, подчеркнули в клубе.

За годы игры в ПСВ Йоррит играл в центре защиты, в центре полузащиты и даже на левом фланге обороны, но его основная позиция — в опорной зоне.

Ранее в декабре сообщалось о том, что пост главного тренера «Спартака» может возглавить бывший тренер «Монако» португалец Леонарду Жардим.

Срок контракта действующего тренера команды Доменико Тедеско истекает летом 2021 года. 16 декабря после поражения команды в Санкт-Петербурге от «Зенита» в 19-м туре «Тинькофф Российской премьер-лиги» (1:3) специалист объявил, что не собирается продлевать соглашение.