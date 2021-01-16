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Выпущенные на учениях иранские ракеты взорвались в 160 км от авианосца США

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Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты большой дальности взорвались в 160 км от американского авианосца Nimitz, сообщает 16 января телеканал Fox News.

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Отмечается, что по меньшей мере один из снарядов «приводнился в опасной близости» от коммерческого корабля в Индийском океане, а две баллистические ракеты — в 100 милях (примерно 160 км) от ударной группы во главе с авианосцем.

Несмотря на то что ракет не было видно с авианосца и кораблей сопровождения, при взрыве осколки снарядов разлетелись на большой площади.

В материале также указывается, что Корпус стражей исламской революции (часть ВС Ирана) использовал баллистические ракеты дальнего радиуса действия различных классов, поразив условные цели противника, расположенные в северной части Индийского океана.

Как сообщило в Twitter агентство Tasnim, военные Ирана произвели пуски баллистических ракет, поразив цели на расстоянии 1,8 тыс. км.

30 ноября сообщалось, что авианосная ударная группа США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz после прохождения Ормузского пролива вошла в акваторию Персидского залива.

Возвращение американского авианосца в Персидский залив последовало за убийством 27 ноября иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой исламской республики.

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