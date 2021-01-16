Иран пригрозил США международным судом из-за действий против дипломатов

Тегеран пригрозил Вашингтону международным судом в случае продолжения «действий против иранских дипломатов», сообщил 16 января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«В ноте, адресованной американской стороне, содержится предостережение — в случае, если США не прекратят незаконные действия против иранских дипломатов в международных организациях, таких как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд <...> Иран подаст в Международный суд на страну», — передает его заявление агентство IRIB.

По словам Хатибзаде, американские власти давно преследуют иранских дипломатов и членов их семей в международных организациях на территории США, нарушая международное право. При этом он не уточнил, что именно привело к такому решению Тегерана.

Ноту передали США через посольство Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы Вашингтона в Исламской Республике.

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал антииранские санкции США показными.

«Последние санкции США не имеют никакого практического применения и введены разве что ради показухи, являясь еще одним свидетельством недоброжелательного провального правительства Трампа, которое в свои последние дни не может отказаться от антииранских мер», — написал Ваези в Twitter.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа 15 января ввела санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, а также ряда неиранских компаний, в том числе из ОАЭ и Китая.

13 января США расширили санкционный список в отношении физических лиц и организаций Ирана, внеся в него еще двух человек и 16 организаций.