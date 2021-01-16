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Лукашенко призвал белорусов извлечь уроки из событий в стране

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны извлечь уроки из событий, которые произошли в республике после выборов главы государства. С таким заявлением он выступил в субботу, 16 января, на приеме на старый Новый год.

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«Я глубоко убежден, что мы правы. Если мы будем просто анализировать события (это надо делать), рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании», — цитирует его БелТА.

Также Лукашенко отметил, что видит ошибки властей в пройденном пути, но они не системные.

«Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи», — объяснил он.

По словам белорусского лидера, в минувшем году республике пришлось отстаивать право на осуществление независимой внутренней и внешней политики.

«В 2020 году нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику», — добавил он.

Также в ходе приема президент Белоруссии заявил, что протесты в стране затянулись в связи с закрытыми из-за коронавирусной инфекции границами.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране.

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