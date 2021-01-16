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Более 49 тыс. беженцев вернулись в Карабах

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Более 49 тыс. беженцев, в том числе 177 человек за прошедшие сутки, вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 16 января.

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«Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 177 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 49 638 человек», — говорится в информационном бюллетене на сайте ведомства.

Кроме того, инженерно-саперные группы за сутки очистили 1,2 га территории региона и 1 км дорог, вывезено для уничтожения 124 взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября от неразорвавшихся боеприпасов очищено более 530 га территории, 201,3 км дорог, 751 домостроение, в том числе 25 социально значимых объектов, обезврежено свыше 23 тыс. взрывоопасных предметов.

Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах, добавили в ведомстве.

11 января по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

Путин добавил, что рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Нагорным Карабахом.

Трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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