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Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

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Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января. Об этом сообщил в субботу, 16 января, оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Международные рейсы в эти страны будут отправляться несколько раз в неделю.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва–Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва–Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва–Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва–Доха, три раза в неделю)», — говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, решение принято в соответствии со следующими критериями: в течение двух недель в стране случаи заболевания COVID-19 не должны превышать 40 новых случаев на 100 тыс. населения, за 14 дней суточный прирост новых случаев не должен быть более 1%, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции за семь дней не более 1.

Ранее 16 января оперштаб объявил об увеличении регулярных рейсов между Россией и Египтом до пяти в неделю.

14 января стало известно, что авиакомпания Singapore Airlines вернется к осуществлению регулярных рейсов из Сингапура в Москву и обратно с 20 января.

27 марта 2020 года Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение.

В августе того же года для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.

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