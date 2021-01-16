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Матыцин поддержал идею заменить «Катюшей» гимн РФ на Олимпиаде

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Министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов использовать на Олимпиаде-2021 в качестве гимна РФ песню «Катюша». Об этом он заявил 16 января.

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«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — сказал он ТАСС.

Двумя днями ранее это предложение Олимпийскому комитету России внесла комиссия спортсменов.

По словам олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Софьи Великой, выбор был сделан потому, что песню знают не только в России, она известна на международном уровне и ее поют на разных языках.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поддержал идею.

Между тем член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что «Катюша» является визитной карточкой России и будет служить раздражителем для недругов страны.

CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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