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СК возбудил дело после гибели подростка от веселящего газа в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в Москве подростка после покупки баллона с закисью азота. Об этом 16 января сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по столице.

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«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — следует из сообщения.

По данным следствия, 14 января в квартире одного из жилых домов на северо-востоке Москвы было обнаружено тело несовершеннолетнего 2004 года рождения. Смерть подростка наступила вследствие асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами. В ходе осмотра в квартире был найден баллон с закисью азота.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в этот день в прокуратуре заявили о начале проверки по данному факту. По предварительной информации, подросток заказал доставку баллона с закисью азота.

С 1 января 2021 года в России начал действовать запрет на розничную продажу закиси азота N2O и пропаганду его в интернете. Закон подписал 29 декабря президент РФ Владимир Путин.

Документ уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещается его использование и потребление гражданами не по назначению (в медицинских целях). Также запрещается его производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка не для медицинского, промышленного или технического применения.

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