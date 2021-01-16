Кравчук поприветствовал решение ДНР и ЛНР передать группу удерживаемых лиц

Киев приветствует решение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передать Украине группу удерживаемых лиц. Об этом 16 января заявил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

О решении республик Донбасса стало известно ранее в этот день. В совместном заявлении ДНР и ЛНР сказано, что передача будет произведена исключительно как жест гуманности и милосердия в преддверии Крещения Господня, праздник отмечается 19 января. Дата операции не уточняется, ее посредником выступит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украины. Однако я как глава делегации хочу отметить следующее: частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов», — приводится заявление Кравчука на странице украинской делегации в Facebook.

Глава делегации отметил, что возвращение граждан Украины будет осуществлено «согласно нормам международного права и украинского законодательства», все переговоры и процедуры в рамках операции осуществляют уполномоченные госорганы Украины в рамках политических соглашений, принятых в «нормандском формате».

В самопровозглашенных республиках Донбасса отметили, что в группу для передачи вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, при этом точное число подлежащих передаче лиц не сообщается, пишет «Газета.ру».

19 ноября 2020 года представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Дарья Морозова заявила, что обмен удерживаемыми лицами невозможен без согласования дорожной карты по реализации Минских соглашений и ее одобрения украинским парламентом.

Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины с 2014 года. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.