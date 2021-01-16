Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Махачкале

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Махачкале. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Информация о возгорании в доме по улице Нурадилова поступила днем 16 января, к 14:52 пожар удалось ликвидировать на площади 20 кв. м. Как отметили в региональном МВД, погибли мать и двое детей.

Еще один несовершеннолетний был госпитализирован, сообщал РЕН ТВ.

«Погибли молодая женщина и двое детей. Еще один ребенок от полученных ожогов скончался в Республиканской клинической больнице. По поручению главы республики Сергея Меликова родным погибших будет оказана необходимая помощь», — заявили в пресс-службе.

Накануне один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме Белогорска Амурской области. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации печи.