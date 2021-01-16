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«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2

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Магнитогорский «Металлург» победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2. Домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся в субботу, 16 января.

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В составе победителей отличились Артем Земченок (7-я минута), Николай Прохоркин (14) и Филип Хольм (56). У уфимской команды шайбы забросили Маркус Гранлунд (18) и Александр Алексеев (24), пишет «Спорт-Экспресс».

Результативной передачей отметился Сергей Мозякин, для него пас Хольму стал 500-м в КХЛ. Таким образом, нападающий магнитогорской команды стал первым игроком в истории лиги, достигшим данной отметки.

По итогам встречи «Металлург» прерывает победную серию «Салавата Юлаева» и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками после 46 матчей. «Салават Юлаев» находится на третьей позиции с 60 очками по результатам 48 игр.

19 января «Металлург» встретится дома с ярославским «Локомотивом», а «Салават Юлаев» сыграет в домашнем матче с череповецкой «Северсталью».

8 января главный тренер пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалев назвал причины разгрома команды от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась днем ранее и завершилась победой российской команды со счетом 6:1.

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