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Действующий лидер Уганды Мусевени победил на президентских выборах

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Действующий президент Уганды 76-летний Йовери Кагуту Мусевени в шестой раз выиграл на состоявшихся 14 января выборах главы государства, сообщает 16 января избирательная комиссия страны.

Мусевени заручился поддержкой более 58% проголосовавших избирателей, передает Associated Press.

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Его главный оппонент — Роберт Кьягулани, известный как исполнитель регги Боби Вайн, в 2017 году стал депутатом парламента и регулярно критиковал действия властей, призывая к смене режима. Он набрал 34% голосов.

Ранее Кьягулани неоднократно заявлял в своем Twitter-аккаунте о мошенничестве на выборах и призывал граждан отклонить итоги голосования. На публику он выходил в бронежилете, регулярно жалуясь на покушения и угрозы, пишет «Газета.ру».

Всего в президентских выборах участвовали 11 кандидатов. В качестве главного фаворита на победу рассматривался глава государства Мусевени, который управляет страной с 1986 года. Явка составила 52%.

В ходе столкновений между сторонниками Кьягулани и силами безопасности погибли десятки людей. Только в ноябре СМИ сообщали о более 50 жертвах беспорядков.

За два дня до выборов в Уганде был заблокирован доступ к социальным сетям. В своем обращении к нации Мусевени подтвердил, что доступ к платформам был приостановлен по приказу властей.

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