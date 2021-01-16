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Эндокринолог назвала опасные для здоровья диеты

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Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова назвала опасные для здоровья рекомендации по организации питания. Специалист в беседе с Пятым каналом 16 января подчеркнула, что эффективность некоторых принципов не была научно доказана.

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Первый тип организации питания, на который эндокринолог обратила внимание, это диета по группам крови. Согласно этому принципу, человек ест те продукты, которые подходят ему по группе крови, а неподходящие полностью исключает из рациона.

По мнению Филипповой, не существует никакого взаимодействия между группой крови, гормональным фоном, метаболическим обменом и другими процессами в организме.

Также специалист отметила раздельное питание, которое заключается в отдельном употреблении белков и углеводов. Обосновано это тем, что продуктам якобы требуется различная среда и факторы для переваривания и усвоения.

«Это тоже не обосновано и не является физиологичным для нашего организма. Во-первых, большинство продуктов не являются стопроцентными белками или углеводами. Они уже содержат в своем составе в различном процентном соотношении другие макроэлементы. Человеческий организм устроен так, что он употребляет и усваивает максимально разнообразную пищу», — объяснила эндокринолог.

Филиппова также призвала не практиковать дробное голодание, которое допускает потребление любых продуктов, но 1–2 раза в неделю необходимо устраивать голодовку.

«Такой тип питания абсолютно не физиологичен для нашего организма, а иногда может принести даже больший вред. Потому что в эти промежутки дней, когда у нас полностью исключается поступление пищи в организм либо оно минимальное, это может нанести вред, привести к заболеваниям и гормональным сбоям», — заявила Филиппова.

Диета «Светофор», в которой продукты распределяются по цветам, также не обоснована, потому что человек может не получать необходимых веществ и витаминов, подчеркнула она.

Кроме того, врач прокомментировала такую распространенную рекомендацию, как не есть после шести.

«Некоторым людям это может подходить, в зависимости от их режима. Но это очень индивидуальный вопрос. Во-первых, первая половина дня у нас тоже должна быть выстроена, тоже должно быть правильное питание, а во-вторых, в вечернее время у всех различная активность, различное время отхода ко сну. Именно это влияет на то, во сколько должен быть последний прием пищи», — заключила врач.

В ноябре 2020 года диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как правильно питаться зимой, чтобы не полнеть и снизить негативное воздействие морозов на организм.

По его словам, необходимо сократить общую калорийность рациона, не есть слишком много сахара и жирной пищи, особенно животного происхождения. При этом лучше есть побольше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, употреблять хлеб из муки грубого помола. Кроме того, важно достаточно двигаться и спать необходимое количество часов.

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