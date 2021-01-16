Эндокринолог назвала опасные для здоровья диеты

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова назвала опасные для здоровья рекомендации по организации питания. Специалист в беседе с Пятым каналом 16 января подчеркнула, что эффективность некоторых принципов не была научно доказана.

Первый тип организации питания, на который эндокринолог обратила внимание, это диета по группам крови. Согласно этому принципу, человек ест те продукты, которые подходят ему по группе крови, а неподходящие полностью исключает из рациона.

По мнению Филипповой, не существует никакого взаимодействия между группой крови, гормональным фоном, метаболическим обменом и другими процессами в организме.

Также специалист отметила раздельное питание, которое заключается в отдельном употреблении белков и углеводов. Обосновано это тем, что продуктам якобы требуется различная среда и факторы для переваривания и усвоения.

«Это тоже не обосновано и не является физиологичным для нашего организма. Во-первых, большинство продуктов не являются стопроцентными белками или углеводами. Они уже содержат в своем составе в различном процентном соотношении другие макроэлементы. Человеческий организм устроен так, что он употребляет и усваивает максимально разнообразную пищу», — объяснила эндокринолог.

Филиппова также призвала не практиковать дробное голодание, которое допускает потребление любых продуктов, но 1–2 раза в неделю необходимо устраивать голодовку.

«Такой тип питания абсолютно не физиологичен для нашего организма, а иногда может принести даже больший вред. Потому что в эти промежутки дней, когда у нас полностью исключается поступление пищи в организм либо оно минимальное, это может нанести вред, привести к заболеваниям и гормональным сбоям», — заявила Филиппова.

Диета «Светофор», в которой продукты распределяются по цветам, также не обоснована, потому что человек может не получать необходимых веществ и витаминов, подчеркнула она.

Кроме того, врач прокомментировала такую распространенную рекомендацию, как не есть после шести.

«Некоторым людям это может подходить, в зависимости от их режима. Но это очень индивидуальный вопрос. Во-первых, первая половина дня у нас тоже должна быть выстроена, тоже должно быть правильное питание, а во-вторых, в вечернее время у всех различная активность, различное время отхода ко сну. Именно это влияет на то, во сколько должен быть последний прием пищи», — заключила врач.

В ноябре 2020 года диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как правильно питаться зимой, чтобы не полнеть и снизить негативное воздействие морозов на организм.

По его словам, необходимо сократить общую калорийность рациона, не есть слишком много сахара и жирной пищи, особенно животного происхождения. При этом лучше есть побольше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, употреблять хлеб из муки грубого помола. Кроме того, важно достаточно двигаться и спать необходимое количество часов.