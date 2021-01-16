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В Госдуме понадеялись на развитие отношений РФ и ФРГ при Лашете

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Лидер правящей в Германии партии ХДС Армин Лашет в случае избрания канцлером сможет преодолеть кризис в отношениях с Россией и завершить строительство «Северного потока – 2». Об этом в субботу, 16 января, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

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По словам Паниной, Лашет является консервативным центристом, у него есть взвешенная позиция по широкому спектру вопросов, в том числе и по российско-германским отношениям.

«Есть надежда, что кризис в отношениях между нашими странами будет преодолен», — приводит слова Паниной «РИА Новости».

Панина добавила, что «у Лашета достаточно сильная политическая позиция для того, чтобы содействовать завершению строительства «Северного потока – 2», потому что это отвечает интересам ФРГ.

Ранее в этот день стало известно, что Лашета избрали новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС. Политик получил 521 голос. Вышедший во второй тур Фридрих Мерц получил 466 голосов. Наименьшее число голосов набрал Норберт Рёттген.

По итогам выборов в сентябре Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера. Меркель продолжает оставаться канцлером ФРГ, но уже покинула пост главы ХДС и заявила, что не пойдет на следующий срок. До этого дня партию возглавляла Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Новое правительство в бундестаг выберут 26 сентября 2021 года.

Лашет занимает должность премьера самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн — Вестфалия. Лашет является единственным из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.

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