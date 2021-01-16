Число рейсов между Россией и Египтом увеличат до пяти в неделю

Количество регулярных рейсов между Россией и Египтом будет увеличено до пяти в неделю. Об этом сообщил в субботу, 16 января, оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва–Каир до пяти раз в неделю», — следует из сообщения.

В начале сентября прошлого года Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

Согласно распоряжению правительства, с 3 сентября 2020 года из России в Египет стали отправляться три рейса в неделю.

Ранее, в конце марта, Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение. С 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.