В Грузии освободили захваченных экс-полицейским заложников

Грузинские полицейские освободили двух заложников в городе Каспи, которых захватил экс-полицейский. Об этом сообщил в субботу, 16 января, замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

«Заложники были освобождены после нескольких часов переговоров, обвиняемый был задержан. Мужчина обвиняется в захвате заложников, он находился в тяжелом эмоциональном состоянии, был очень возбужден», — отметил Борцвадзе.

Как сообщает «Газета.ru», преступник проник с охотничьим ружьем в один из цехов в Каспи, и взял в заложники двух человек. Нападавший требовал от полицейских предоставить ему автомобиль, намереваясь уехать из Грузии в направлении России.

«Это было одно из его главных требований, тоже несколько дней назад он обратился к нам с заявлением, у него были претензии к некоторым гражданам. По данному факту МВД начато расследование», — добавил Борцвадзе.

20 ноября минувшего года мужчина взял в заложники 17 человек в здании микрофинансовой организации в столице Грузии Тбилиси. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали захватчика. Полицейским удалось освободить заложников.