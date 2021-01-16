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Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян при пожаре на Занзибаре

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Граждане России не пострадали при пожаре в отеле на острове Занзибар, сообщили в субботу, 16 января, в посольстве РФ в Танзании.

«Согласно имеющейся у нас информации, пострадавших среди граждан РФ нет», — приводит ТАСС заявление российского дипломата.

Собеседник агентства подчеркнул, что рано утром в субботу в дипмиссию поступили звонки от россиян, оказавшихся в трудной ситуации. При этом, по его словам, не было ни одного обращения, которое могло быть связано с угрозой для жизни.

На данный момент процесс переезда туристов из сгоревшей гостиницы в другие отели завершен, пишет «Газета.ру».

По словам россиянки Ирины Ларионовой, которая находится на Занзибаре, номера отдыхающих в отеле не сгорели, а поведение сотрудников было профессиональным.

«Сейчас я нахожусь в аэропорту на Занзибаре, мы находились в отеле Ocean Paradise, где ночью был пожар. Там сейчас сгорело три здания — ресепшен, ресторан и SPA. И до сих пор не могут потушить возгорание. Как нам сказали, причина — короткое замыкание. Из людей никто не пострадал, по предварительным данным. Было всё четко организовано, персонал сработал хорошо, людей быстро эвакуировали», — приводит РЕН ТВ ее слова.

Информация о пожаре в отеле на Занзибаре появилась ранее в этот день. В Cети было опубликовано видео с места пожара. Судя по кадрам, от здания остался лишь каркас.

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