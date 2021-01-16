Прокуратура Москвы начала проверку из-за гибели подростка от веселящего газа

Прокуратура Москвы начала проверку в связи со смертью подростка на северо-востоке столицы после покупки баллона с закисью азота, сообщает 16 января пресс-служба ведомства.

Тело юноши 2004 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома по улице Кучин переулок 14 января.

«По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота (веселящего газа)», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, добавили в прокуратуре.

С 1 января 2021 года в России начал действовать запрет на розничную продажу закиси азота N2O и пропаганду его в интернете. Закон подписал 29 декабря президент РФ Владимир Путин.

Документ уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещается его использование и потребление гражданами не по назначению (в медицинских целях). Также запрещается его производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка не для медицинского, промышленного или технического применения.

В марте 2020 года в поселке Ярега Республики Коми нашли мертвой 13-летнюю девочку с пакетом на голове, пишет «Газета.ру». Криминалисты установили, что школьница умерла от асфиксии дыхательных путей — на ее голове был полиэтиленовый мешок, а рядом лежал баллончик с закисью азота.