Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Škoda и Nivea Men отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии
Мир
Шредер посчитал невозможным спасти отношения Европы и США при Байдене
Мир
Вакцинация медработников вакциной «Спутник V» началась в Белоруссии
Мир
Чехия вышла на первое место в ЕС по числу случаев COVID-19
Мир
Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе избран главой правящей партии
Мир
Армин Лашет избран новым лидером ХДС
Мир
Норвегия разочаровалась решением России выйти из ДОН
Мир
Вучич анонсировал поступление в Сербию вакцины «Спутник V»
Общество
В Москве за сутки выпадет еще около 7 см снега

Прокуратура Москвы начала проверку из-за гибели подростка от веселящего газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Москвы начала проверку в связи со смертью подростка на северо-востоке столицы после покупки баллона с закисью азота, сообщает 16 января пресс-служба ведомства.

Здоровью не вредить: в России запретят продавать «веселящий газ»
В Госдуме предлагают не использовать вещество в развлекательных целях

Тело юноши 2004 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома по улице Кучин переулок 14 января.

«По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота (веселящего газа)», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, добавили в прокуратуре.

С 1 января 2021 года в России начал действовать запрет на розничную продажу закиси азота N2O и пропаганду его в интернете. Закон подписал 29 декабря президент РФ Владимир Путин.

Документ уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещается его использование и потребление гражданами не по назначению (в медицинских целях). Также запрещается его производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка не для медицинского, промышленного или технического применения.

В марте 2020 года в поселке Ярега Республики Коми нашли мертвой 13-летнюю девочку с пакетом на голове, пишет «Газета.ру». Криминалисты установили, что школьница умерла от асфиксии дыхательных путей — на ее голове был полиэтиленовый мешок, а рядом лежал баллончик с закисью азота.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021