Санду допустила вакцинацию жителей Приднестровья «Спутником V»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не смогут предоставить непризнанному Приднестровью вакцину от COVID-19, которую обещали в Румынии, однако не будут препятствовать вакцинации жителей непризнанной республики российским препаратом «Спутник V». Об этом она сообщила в субботу, 16 января.

«У нас есть такая идея — пригласить медработников с левого берега, если они захотят, вакцинироваться у нас. Однако мы не можем доставить вакцину на левый берег в связи с тем, что для этого не созданы условия», — заявила Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова».

По ее словам, власти Молдавии не намерены препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом «Спутник V».

«У людей будет выбор», — подчеркнула Санду.

В ноябре прошлого года бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов одним из первых привиться российским препаратом «Спутник V». Он отметил, что в республику ожидается поставка примерно 100 тыс. доз российской вакцины, часть из которых будут передана в Приднестровье, сообщало «РИА Новости».

Ранее 19 октября Додон заявил, что Молдавия намерена приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции до конца 2020 года.

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