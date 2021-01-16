Задержан подозреваемый в убийстве журналистки «Рязань.Лайф»

Муж убитого главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой задержан. Об этом 16 января сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

«В совершении преступления заподозрен супруг погибшей — житель Тверской области, 1983 года рождения <...> Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено и он задержан», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС, речь идет именно о супруге Шепляковой, он уже сознался в содеянном. Как отметили в ведомстве, после совершения преступления мужчина забрал детей и уехал из Рязани в другую область.

По предварительной версии следствия, мотивом для убийства стала семейная ссора. По данным РЕН ТВ, супруг журналистки незадолго до преступления заявил родственникам, что жена ему изменила.

Тело 33-летней Шепляковой было обнаружено накануне, женщину нашли в ее квартире в Рязани с 10 ножевыми ранениями, пишет «Газета.ру».

По факту происшествия Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани областного СУ СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время с задержанным выполняются необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Детей временно передали на попечение родственников, уточнили в следственном отделе.

Ранее 5 декабря стало известно об убийстве в Тульской области редактора районной газеты Сергея Ванеева. По информации следствия, журналист скончался после ножевых ранений, полученных в ходе бытовой ссоры. Убийца сам вызвал полицию.