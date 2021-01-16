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Глава управления ГО и ЧС Норильска задержан после схода лавины

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Начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) администрации города Норильска задержали по делу о гибели людей в результате схода лавины. Об этом в субботу, 16 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска», — уточняется в сообщении.

По мнению следователей, он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Из-за халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, получивший 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска.

«Население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса «Гора Отдельная», — говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным осуществляются неотложные следственные действия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

14 января Норильский городской суд отправил дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска Игоря Вакуленко под домашний арест по делу о халатности после схода лавины и гибели трех человек. О задержании дежурного ЕДДС и возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух лиц») стало известно 12 января.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января мск) в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная». По данным следователей, под снежной массой оказались четыре домика. В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись удалось двум людям ― подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.

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