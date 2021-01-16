Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе избран главой правящей партии

Бывший спикер парламента Грузии и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе избран новым главой партии. Утверждение состоялось в субботу, 16 января, на заседании съезда партии, которое транслировалось на странице политика в Facebook.

«На пост председателя партии единогласно избран Ираклий Кобахидзе. Поздравляем», — объявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе.

Ранее этот пост занимал Бидзина Иванишвили, который принял решение уйти из политики.

«Конечно, после политического лидера такого масштаба, как Бидзина Иванишвили, очень сложно занять такую ответственную должность, однако, если кто и может из этой отличной команды, которую оставил Бидзина Иванишвили, руководить нашей партией, так это Ираклий Кобахидзе», — отметил Каладзе.

В конце октября 2020 года в Грузии завершилось голосование на парламентских выборах.

1 ноября Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» получила парламентское большинство, что дает ей право единолично сформировать правительство.