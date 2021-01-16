Грунт обрушился на частный дом в Махачкале

Обрушение грунта на частный дом произошло в поселке Старые Тарки в Махачкале. Об этом сообщила в субботу, 16 января, пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Информации о пострадавших нет.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео последствий обрушения грунта. На кадрах видно, что часть грунта обрушилась на дом, выбив окна и двери в здании. Землей завалены проходы в доме.

В середине октября прошлого года в Брянской области обрушился дом. Причиной стал провал грунта диаметром около 10 м и глубиной около 6 м. Из-за провала обрушилась часть частного одноэтажного дома.

В этот же день поселке Вышков Брянской области частный дом провалился под землю. Сообщалось, что образовалась яма диаметром более 10 м и около 7 м глубиной.