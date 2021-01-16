Россияне не пострадали при пожаре в отеле на Занзибаре

Россияне, согласно предварительным данным, не пострадали в результате пожара в отеле на острове Занзибар, теперь их размещают в других гостиницах. Об этом в субботу, 16 января, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По предварительной информации, там были наши туристы. Может, еще туристы из Украины, Белоруссии. Информация уточняется. В общей сложности около 300 человек. Пока известно, что никто не пострадал», — приводит слова Ломидзе ТАСС.

По данным АТОР, возгорание случилось в пятизвездочном отеле TUI Blue Bahari Zanzibar, в котором насчитывается 157 номеров.

Информация о пожаре в отеле на территории Занзибара появилась ранее в этот день. В Cети было опубликовано видео с места пожара. Судя по кадрам, от здания остался лишь каркас.

По словам одной из посетительниц отеля, сначала загорелось соседнее здание, а затем огонь перешел на Blue Bahari. Всех гостей немедленно эвакуировали.

В сентябре из-за возгорания в отеле на территории Геленджика спасателям пришлось эвакуировать примерно 400 человек. Возгорание произошло в подсобном помещении, площадь пожара составила около 15 кв. м.