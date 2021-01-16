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Главный редактор портала «Рязань.Лайф» убита в Рязани

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В Рязани убили главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Об этом в субботу, 16 января, сообщает портал K1news.

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Тело 33-летней журналистки с десятью ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире накануне, 15 января. Согласно предварительной информации, Шеплякову мог убить ее супруг во время семейной ссоры.

По данным портала K1news, ранее погибшая подала на развод. Она жила отдельно от мужа. В пятницу вечером Шеплякова просила помощи и защиты, однако прийти на помощь никто не успел.

Из квартиры убитой пропали двое детей. Мужа журналистки также пока не нашли. Ведется розыск.

30 декабря 2020 года неизвестные подожгли авто главного редактора информационно-политического городского портала «Дзержинское время» Сергея Кулакова. По словам журналиста, поджог не стал для него откровением и, несмотря на происшествие, он не перестанет заниматься журналистикой. Кроме того, Кулаков поблагодарил пожарных за оперативные действия по ликвидации возгорания, так как в автомобиле находился баллон с 70 л сжиженного газа и последствия от взрыва, по его мнению, могли быть серьезными.

В ноябре подожгли автомобиль BMW X1 корреспондента Znak.com Марины Малковой в Челябинске. Редакция не исключила, что инцидент связан с профессиональной деятельностью их коллеги.

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