Норвегия разочаровалась решением России выйти из ДОН

Норвегия разочарована в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить возможность сохранить договор с другими его участниками. Об этом сообщила в субботу, 16 января, глава МИД Норвегии Ине Серейде.

«Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Договор позволяет совершать невооруженные наблюдательные полеты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участниками», — сказала она «РИА Новости».

Серейде отметила, что договор вносит важный вклад в снижение рисков и общую безопасность. По ее словам, Норвегия обеспокоена «продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями».

«После заявления России о том, что она намерена выйти из Договора по открытому небу, нам придется обсудить с другими странами-участниками вопрос о том, можно ли сохранить этот договор и каким образом», — объяснила министр.

В конце ноября прошлого года в США подтвердили окончательный выход из Договора по открытому небу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Москва не получала от стран-участников договора гарантий его соблюдения, поэтому судьба соглашения остается под большим вопросом.

Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН 15 января 2021 года. В этот же день Германия и Великобритания выразили сожаление в связи с решением России выйти из договора.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что российская сторона может прекратить процедуры по выходу из Договора по открытому небу в случае возвращения в ДОН Соединенных Штатов. Однако, по словам эксперта, это вряд ли случится при администрации избранного президента США Джо Байдена.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.