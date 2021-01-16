Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Норвегия разочаровалась решением России выйти из ДОН
Мир
Вучич анонсировал поступление в Сербию вакцины «Спутник V»
Общество
В Москве за сутки выпадет еще около 7 см снега
Общество
Еще 5639 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки в Москве
Общество
Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»
Общество
Отопление в домах москвичей включили на максимум из-за сильных морозов
Общество
В России за сутки выявили 24 092 случая коронавируса
Мир
На Украине ограничили использование русского языка
Мир
ЦИК Киргизии заявил о победе Жапарова на выборах президента страны

Норвегия разочаровалась решением России выйти из ДОН

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвегия разочарована в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить возможность сохранить договор с другими его участниками. Об этом сообщила в субботу, 16 января, глава МИД Норвегии Ине Серейде.

Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН
Об отказе Москвы от договора стало известно за несколько дней до инаугурации Джо Байдена

«Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Договор позволяет совершать невооруженные наблюдательные полеты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участниками», — сказала она «РИА Новости».

Серейде отметила, что договор вносит важный вклад в снижение рисков и общую безопасность. По ее словам, Норвегия обеспокоена «продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями».

«После заявления России о том, что она намерена выйти из Договора по открытому небу, нам придется обсудить с другими странами-участниками вопрос о том, можно ли сохранить этот договор и каким образом», — объяснила министр.

В конце ноября прошлого года в США подтвердили окончательный выход из Договора по открытому небу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Москва не получала от стран-участников договора гарантий его соблюдения, поэтому судьба соглашения остается под большим вопросом.

Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН 15 января 2021 года. В этот же день Германия и Великобритания выразили сожаление в связи с решением России выйти из договора.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что российская сторона может прекратить процедуры по выходу из Договора по открытому небу в случае возвращения в ДОН Соединенных Штатов. Однако, по словам эксперта, это вряд ли случится при администрации избранного президента США Джо Байдена.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021