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Вучич анонсировал поступление в Сербию вакцины «Спутник V»

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Партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 250 тыс. доз поступит в Сербию во вторник, 19 января. Об этом в субботу, 16 января, сообщил президент страны Александар Вучич.

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«Во вторник в Сербию поступит 250 тыс. доз вакцины «Спутник V», — сказал Вучич во время церемонии встречи 1 млн доз китайской вакцины Sinopharm.

Он подчеркнул важность вакцинации от COVID-19 как для общественного здоровья, так и для экономики. По его словам, Сербия — первая страна в регионе, получившая вакцины. При этом граждане могут выбрать, какую вакцину поставить. Вучич пообещал, что к лету в Сербии будет 5–6 видов вакцины.

6 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с правительством Сербии контракт о поставках в страну 2 млн доз препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

30 декабря 2020 года в республику была доставлена первая партия российской вакцины. На следующий день сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение «Спутника V», отметив, что препарат соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами центра имени Гамалеи.

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