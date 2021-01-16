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Актер Конкин переболел коронавирусом

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Представитель заслуженного артиста России Владимира Конкина Елена Переселени рассказала, что актер уже переболел COVID-19. Подробности протекания болезни арт-директор артиста сообщила в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По словам Переселени, у Конкина выявили коронавирус перед Новым годом. Однако на данный момент актер уже здоров. У него была пневмония, которую удалось победить.

«Уже нет коронавируса. Уже переболел. Болел дома. Те же симптомы, как у всех. У него высокая была температура. Случилось под Новый год. Была пандемия. 27 декабря его поставили на учет. Сейчас уже всё нормально», — сказала Переселени.

Она уточнила, что сейчас Конкин уже не находится на самоизоляции.

Конкин известен ролью Шарапова из картины «Место встречи изменить нельзя». Также он снимался в фильмах «Как закалялась сталь», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многих других.

9 января с коронавирусом в одну из больниц Москвы доставили советскую и российскую актрису театра и кино Лию Ахеджакову. Состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.

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