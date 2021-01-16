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Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

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Президент России Владимир Путин поздравил членов экипажа российской команды «КАМАЗ - мастер» Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова с победой в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков. Телеграмма главы государства в субботу, 16 января, опубликована пресс-службой Кремля.

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«Хочу поблагодарить вас, ваших наставников и технический персонал «КамАЗ-мастер» за силу характера, за напряжённую и слаженную работу. За замечательную победу, которую вы подарили многочисленным российским болельщикам. Так держать!» — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил чемпионский настрой экипажей «КАМАЗа» и их нацеленность на первое место.

Команда «КАМАЗ-мастер» становится победителем «Дакара» уже в пятый раз подряд.

Как сообщалось ранее, команда Сотникова победила на первом этапе ралли «Дакар». Экипаж «КАМАЗ-мастер» прошел спецучасток за 3 ч. 24 мин. Тогда же еще один экипаж россиян — Антона Шибалова, являющегося действующим чемпионом Дакара, — финишировал третьим.

10 января российские экипажи «КАМАЗ-мастер» под управлением Сотникова, Шибалова и Айрата Мардеева заняли первые три места на этой гонке.

На следующий день экипаж под управлением Шибалова стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составляет 7658 км. Соревнование проходило с 3 по 15 января.

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