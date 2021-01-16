Названо условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

Пенсионеры, которые до 2019 года получали 25 тыс. рублей в месяц, с этого года смогут получать больше 30 тыс. рублей. Об этом в субботу, 16 января, агентству «Прайм» рассказал глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По словам эксперта, в текущем месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%.

Аналитик также добавил, что россиян, у которых до 2019 года пенсия составляла 25 тыс. рублей, крайне мало.

«На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян», — подчеркнул Биезбардис, отметив, что средний размер страховой пенсии у неработающих россиян — 17,5 тыс. рублей.

Глава центра рассказал, что основным фактором получения пенсии в большом размере является «белая» зарплата, которую получал работник. Чем выше она была и чем дольше он был устроен официально, тем выше пенсионные выплаты.

Пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Так, при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40% больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты увеличатся вдвое.

В ноябре стало известно, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%.

По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Сейчас это 2,6%, однако позднее этот показатель может быть скорректирован.