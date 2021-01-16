Роспотребнадзор рассказал об испытаниях тест-системы для выявления британского штамма COVID-19

Тест-система, способная выявить мутацию коронавируса из Великобритании, сейчас находится на завершающем этапе испытаний, сообщила в субботу, 16 января, пресс-служба Роспотребнадзора.

«Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени. Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», — говорится в публикации.

О том, что в России появится тест-система, выявляющая мутации коронавируса, днем ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

14 января президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике нового штамма коронавируса. В январе первый случай заболевания мутировавшим COVID-19 зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

10 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая британского варианта коронавирусной инфекции.

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