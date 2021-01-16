Два человека пострадали в Иркутске после ДТП с автобусом

Рейсовый пассажирский автобус протаранил столб в Иркутске, избегая столкновения с другой машиной. Об этом сообщает в субботу, 16 января, телеканал РЕН ТВ.

ДТП случилось в Правобережном округе города. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с автомобилем, затормозившим перед пешеходным переходом. Для этого шофер автобуса свернул с дороги, а после этого врезался в столб.

По предварительной информации, из-за этого травмы получили две пассажирки автобуса. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Сейчас выясняются все детали случившегося.

14 января в подмосковной Ивантеевке столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадал по меньшей мере один человек. Автобусы двигались в попутном направлении, один из них протаранил бок другого. На выложенных очевидцами в Сеть кадрах видно, что при столкновении в автобусах разбились окна. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.

12 января сообщалось, что три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Томске. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ», а также с автомобилем Toyota. Пострадали водители иномарок и пассажир Nissan.