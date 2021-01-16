Медведев назвал «оголтелой цензурой» блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Социальные сети демонстрируют «оголтелую цензуру» в США, блокируя аккаунты действующего главы государства Дональда Трампа, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье, в субботу, 16 января, опубликованной ТАСС.

Медведев напомнил, что во время подсчетов голосов после выборов главы государства в США посты Трампа в Twitter сначала отметили как неблагонадежные, а потом были скрыты для чтения. После того, как сторонники Трампа начали штурмовать Капитолий, аккаунты президента оказались заблокированы.

«Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?» — отметил зампред СБ.

Он также добавил, что соцсети таким образом стали подменять государственные институты и навязывают свою позицию другим.

Именно соцсети, по словам Медведева, развязали информационную войну без правил.

Ранее в субботу Facebook и Instagram внезапно восстановили доступ к аккаунта Трампа.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Ранее его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США.

Администрация Twitter ограничила доступ американского лидера к площадке после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, и видеообращения с призывом к сторонникам разойтись. Сервис микроблогов также заблокировал функцию ретвита поста с видеообращением из-за «риска насилия».