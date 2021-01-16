Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине ограничили использование русского языка
Общество
Еще три категории граждан получили возможность привиться от COVID-19 в Москве
Мир
В Германии заявили о препятствии для достройки «Северного потока-2»
Мир
Трамп запросил данные поддержавших его импичмент республиканцев
Армия
Шесть Ан-124 впервые в истории одновременно поднялись в небо
Мир
Британский штамм коронавируса может стать основным в США
Мир
Помпео связал возникновение COVID-19 с гослабораториями Китая
Мир
Глава Минздрава США ушел с поста в свете беспорядков в Вашингтоне
Мир
В Пентагоне заявили об уважении к действиям России в военной сфере
Сюжет:

Медведев назвал «оголтелой цензурой» блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальные сети демонстрируют «оголтелую цензуру» в США, блокируя аккаунты действующего главы государства Дональда Трампа, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье, в субботу, 16 января, опубликованной ТАСС.

Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа
За их действиями стоит политический расчет, а не беспокойство о нацбезопасности, считают эксперты

Медведев напомнил, что во время подсчетов голосов после выборов главы государства в США посты Трампа в Twitter сначала отметили как неблагонадежные, а потом были скрыты для чтения. После того, как сторонники Трампа начали штурмовать Капитолий, аккаунты президента оказались заблокированы.

«Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?» — отметил зампред СБ.

Он также добавил, что соцсети таким образом стали подменять государственные институты и навязывают свою позицию другим.

Именно соцсети, по словам Медведева, развязали информационную войну без правил.

Ранее в субботу Facebook и Instagram внезапно восстановили доступ к аккаунта Трампа.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Ранее его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США.

Администрация Twitter ограничила доступ американского лидера к площадке после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, и видеообращения с призывом к сторонникам разойтись. Сервис микроблогов также заблокировал функцию ретвита поста с видеообращением из-за «риска насилия».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021