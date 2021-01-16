Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине ограничили использование русского языка
Общество
Еще три категории граждан получили возможность привиться от COVID-19 в Москве
Мир
В Германии заявили о препятствии для достройки «Северного потока-2»
Мир
Трамп запросил данные поддержавших его импичмент республиканцев
Армия
Шесть Ан-124 впервые в истории одновременно поднялись в небо
Мир
Британский штамм коронавируса может стать основным в США
Мир
Помпео связал возникновение COVID-19 с гослабораториями Китая
Мир
Глава Минздрава США ушел с поста в свете беспорядков в Вашингтоне
Мир
В Пентагоне заявили об уважении к действиям России в военной сфере

Haval F7 Tech Plus

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Haval F7 Tech Plus оснащается многочисленными интеллектуальными системами помощи водителю и исключительно полным приводом
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Клиренс у кроссовера среднестатистический в 190 мм, однако окрашенные в цвет кузова нижние вставки бампера ненавязчиво предупреждают водителя о том, что соваться на бездорожье на нем не стоит
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Самую дорогую комплектацию сходу можно отличить по колесным дискам. У них индивидуальный дизайн и 19-й радиус
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Эргономика водительского места понятна и удобна, отдельный плюсик хочется поставить за широкий подлокотник
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Задний диван довольно просторный, на нем будет комфортно и в дальних поездках, места для ног достаточно, даже если у водителя рост выше среднего
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Селектор коробки передач в виде джойстика выполнен из глянцевого черного пластика. Рядом с ним кнопки управления стояночным тормозом и функцией удержания авто на месте, ниже по центральному тоннелю вынесена отдельная кнопка включения беспроводной зарядки — одного из новшеств комплектации Tech Plus
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021