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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Haval F7 Tech Plus оснащается многочисленными интеллектуальными системами помощи водителю и исключительно полным приводом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Клиренс у кроссовера среднестатистический в 190 мм, однако окрашенные в цвет кузова нижние вставки бампера ненавязчиво предупреждают водителя о том, что соваться на бездорожье на нем не стоит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Самую дорогую комплектацию сходу можно отличить по колесным дискам. У них индивидуальный дизайн и 19-й радиус
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Эргономика водительского места понятна и удобна, отдельный плюсик хочется поставить за широкий подлокотник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Задний диван довольно просторный, на нем будет комфортно и в дальних поездках, места для ног достаточно, даже если у водителя рост выше среднего
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Селектор коробки передач в виде джойстика выполнен из глянцевого черного пластика. Рядом с ним кнопки управления стояночным тормозом и функцией удержания авто на месте, ниже по центральному тоннелю вынесена отдельная кнопка включения беспроводной зарядки — одного из новшеств комплектации Tech Plus
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