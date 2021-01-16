В России за сутки выявили 24 092 случая коронавируса

За сутки в России обнаружено 24 092 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает в субботу, 16 января, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Самое большое количество заболевших выявлено в Москве (4674), Санкт-Петербурге (3253) и Московской области (1406).

За последние 24 часа в России зафиксировано 590 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 311 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 085 летальных исходов, выздоровел 2 936 991 человек.

Днем ранее число выявленных случаев COVID-19 в России впервые превысило 3,5 млн, за сутки зарегистрировано 24 715 новых случаев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в России спокойной на фоне происходящего в других странах.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.