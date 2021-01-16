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В Германии заявили о препятствии для достройки «Северного потока-2»

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Возможное продление локдауна в Германии «затронет не только постройку «Северного потока-2», он затронет и российскую экономику». Об этом в пятницу, 15 января, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

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Он полагает, что возможные экономические последствия после продления локдауна затронут и все соседние государства, в том числе и Россию, с которой у Германии есть общий проект — «Северный поток-2».

«Если экономика ЕС, Германии в том числе, упадет на колени, в эту воронку втянутся и все рядом лежащие экономики, все сотрудничающие страны. Мы платежеспособные клиенты, которые были экономическим мотором европейского пространства», — сказал Гердт в интервью телеканалу «360».

По данным издания Handelsblatt, строительство газопровода уже отложили на неопределенный срок, как минимум на две недели, хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января. Гердт считает, что это решение вызвано экономическими соображениями.

«Если экономика Германии и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет такого большого, как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его достраивать», — добавил Гердт.

При этом, по его словам, газопровод все же достроят.

Накануне, 15 января, стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало строительных работ запланировано на вторую половину января. Их окончание ожидается к середине последней недели мая. Затем укладка труб продолжится на территории Германии. Строительство будет осуществляться со скоростью 0,4 километра в день с учетом погодных условий. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода завершено более 2300 км (то есть 94%).

14 января оператор проекта Nord Stream 2 заявил, что работы по укладке части «Северного потока – 2» в водах Дании начнутся с 15 января. Строительство планируется закончить в июне.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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