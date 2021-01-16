Еще три категории граждан получили возможность привиться от COVID-19 в Москве

Индивидуальные предприниматели, их сотрудники, а также самозанятые смогут с 19 января привиться от COVID-19 в Москве. Об этом в субботу, 16 января, сообщил мэр мегаполиса Сергей Собянин.

«Со вторника, 19 января 2021 г., мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», — написал Собянин на своем сайте.