Медведев спрогнозировал «крайне холодные» отношения РФ и США при Байдене

Отношения России и США «останутся крайне холодными» после прихода новой администрации Соединенных Штатов, она будет проводить антироссийскую политику. Об этом в статье, опубликованной в субботу, 16 января, на сайте ТАСС, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что «Россия готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества» в различных сферах, но вряд ли новая администрация США будет совершать встречные шаги.

«С куда большей вероятностью можно прогнозировать последовательное проведение США антироссийской политики. Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома», — отметил Медведев.

По словам замглавы СБ РФ, с приходом к власти Дональда Трампа были связаны некоторые надежды на изменение негативной динамики в отношениях Москвы и Вашингтона, потому что в 2016 году казалось, что «отношения двух стран хуже, чем при Бараке Обаме, быть не могут».

«Однако последующие годы развеяли эту иллюзию. Администрация Трампа планомерно усиливала системное противостояние Вашингтона и Москвы, продолжала проводить политику санкций в отношении нашей страны, желая в том числе вытеснить ее с энергетических рынков, сводила к минимуму наше дипломатическое взаимодействие», — констатировал Медведев.

Он добавил, что в то же время Трамп «постоянно говорил о желании «поладить с Россией». Однако слова американского лидера ничего не значили, потому что «ограничительные меры в конгрессе поддерживали и демократы, и республиканцы».

Ранее в этот день Медведев заявил, что обещания избранного президента США Джо Байдена о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) звучат «весьма оптимистично». Он добавил, что Соединенные Штаты пытаются восстановить имидж надежного стратегического партнера.