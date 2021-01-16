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МИД прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

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Неприемлемая ситуация вокруг Договора по открытому небу (ДОН) после выхода США подтолкнула Россию к началу процедуры выхода из договора. Об этом в пятницу, 15 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что для западных участников ДОН ориентация на Соединенные Штаты стала более важным фактором, чем соблюдение договора.

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«Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД России.

Она добавила, что внешнеполитическое ведомство РФ предупреждало о «серьезных последствиях» выхода США из ДОН и для самого договора, и для европейской безопасности. К тому же Вашингтон несколько раз говорил о том, что Москва якобы недобросовестно соблюдает договор. При этом Россия аргументированно отвечала на все выпады в свой адрес. В это же время США нарушали ДОН не один раз и при этом ничего не объясняли.

По словам представителя МИД России, в 2015 году Соединенные Штаты не допустили российский самолет наблюдения Ан-30Б в пункт въезда/выезда на территорию страны. Самолет Ту-154М-Лк1 был в то время на техобслуживании. В итоге отказ въезда Ан-30Б означал полное закрытие США от российских наблюдательных полетов.

«США более 13 лет затягивали с формулировкой правил проведения полетов над своими удаленными островными территориями и тем самым закрывали их от миссий наблюдения. В нарушение договора США установили максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов из расчета не с аэродрома открытого неба, а с аэродрома дозаправки и противоправно сократили наблюдательные возможности на 260 км», — констатировала Захарова.

Однако, по мнению представителя МИД РФ, Москва, несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны Вашингтона, прилагала усилия для сохранения договора. Но после выхода США из договора и снятия с себя обязательства по приему наблюдательных полетов над своей территорией тенденция к разрушению ДОН приобрела необратимый характер.

«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли», — добавила Захарова.

Именно эти факторы подтолкнули российских руководителей к началу внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН.

Ранее в тот же день МИД России сообщил, что РФ начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в тот же день заявил, что ДОН уже не имеет особого практического значения. Несмотря на символическое значение договора, демонстративный выход США из него показал, что они больше не хотят сохранять сложившуюся в конце XX века архитектуру международной безопасности и будут всячески провоцировать Россию и другие страны, набирающие силу в военной сфере, на усиление конфронтации, сказал Морозов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что вина за прекращение Договора по открытому небу целиком лежит на США и их союзниках по НАТО. В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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