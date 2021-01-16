МИД прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Неприемлемая ситуация вокруг Договора по открытому небу (ДОН) после выхода США подтолкнула Россию к началу процедуры выхода из договора. Об этом в пятницу, 15 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что для западных участников ДОН ориентация на Соединенные Штаты стала более важным фактором, чем соблюдение договора.

«Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД России.

Она добавила, что внешнеполитическое ведомство РФ предупреждало о «серьезных последствиях» выхода США из ДОН и для самого договора, и для европейской безопасности. К тому же Вашингтон несколько раз говорил о том, что Москва якобы недобросовестно соблюдает договор. При этом Россия аргументированно отвечала на все выпады в свой адрес. В это же время США нарушали ДОН не один раз и при этом ничего не объясняли.

По словам представителя МИД России, в 2015 году Соединенные Штаты не допустили российский самолет наблюдения Ан-30Б в пункт въезда/выезда на территорию страны. Самолет Ту-154М-Лк1 был в то время на техобслуживании. В итоге отказ въезда Ан-30Б означал полное закрытие США от российских наблюдательных полетов.

«США более 13 лет затягивали с формулировкой правил проведения полетов над своими удаленными островными территориями и тем самым закрывали их от миссий наблюдения. В нарушение договора США установили максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов из расчета не с аэродрома открытого неба, а с аэродрома дозаправки и противоправно сократили наблюдательные возможности на 260 км», — констатировала Захарова.

Однако, по мнению представителя МИД РФ, Москва, несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны Вашингтона, прилагала усилия для сохранения договора. Но после выхода США из договора и снятия с себя обязательства по приему наблюдательных полетов над своей территорией тенденция к разрушению ДОН приобрела необратимый характер.

«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли», — добавила Захарова.

Именно эти факторы подтолкнули российских руководителей к началу внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН.

Ранее в тот же день МИД России сообщил, что РФ начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в тот же день заявил, что ДОН уже не имеет особого практического значения. Несмотря на символическое значение договора, демонстративный выход США из него показал, что они больше не хотят сохранять сложившуюся в конце XX века архитектуру международной безопасности и будут всячески провоцировать Россию и другие страны, набирающие силу в военной сфере, на усиление конфронтации, сказал Морозов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что вина за прекращение Договора по открытому небу целиком лежит на США и их союзниках по НАТО. В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.