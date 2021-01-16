Гаражный бокс с грузовиками загорелся в Омске

Пожар произошел в Омске в гаражном боксе, пламя перекинулось на крышу здания, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС в субботу, 16 января.

Отмечается, что прибывшие пожарные локализовали возгорание на площади в 1,8 тыс. кв. м.

В гаражном боксе находились 16 грузовых автомобилей, 12 эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал, причины возникновения пожара выясняются. К ликвидации огня привлекли 46 человек и 10 единиц техники.

Ранее, 15 января, сообщалось, что пожар произошел в здании авторемонтного гаража в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила 50 кв. м, в результате повреждения получили три грузовика Renault.