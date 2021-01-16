В США восхитились новым поколением Lada Niva

Американский автомобильный портал Jalopnik оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva и восхитился им.

Издание отметило, что «величайший советский автомобиль всех времен» получит новую жизнь с этим поколением, в том числе благодаря новой бизнес-стратегии Renault (альянс Renault-Nissan будет участвовать в создании Lada Niva).

Кроме того, в материале автор выражает надежду на то, что «любимая Niva, возможно, останется в испытанном виде еще на полвека». Особо отмечается L-образная светодиодная полоса в фарах и менее заметная полоса D-образной формы внутри.

11 января сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.