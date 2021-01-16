Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Помпео связал возникновение COVID-19 с гослабораториями Китая
Мир
Трамп получил высшую награду Марокко за нормализацию отношений с Израилем
Мир
Глава Минздрава США ушел с поста в свете беспорядков в Вашингтоне
Мир
В Пентагоне заявили об уважении к действиям России в военной сфере
Мир
В Бразилии запросили разрешение на экстренное использование «Спутник V»
Мир
Национальная стрелковая ассоциация США начала процедуру банкротства
Мир
Власти Перу подписали соглашение с НИЦЭМ Гамалеи в ходе покупки «Спутник V»
Наука
На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле «Звезда»
Мир
Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала для HBO

Французский депутат предложила предоставить Ассанжу медпомощь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский депутат Серен Моборнь выступила с предложением оказать медпомощь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в запросе парламентария на имя министра юстиции Франции Эрика Дюпона-Моретти, с которым ознакомился RT.

В лучших экстрадициях: защита Ассанжа не допустит его выдачи США
Британский суд вынесет решение по делу создателя WikiLeaks в июне 2020 года

По словам депутата, Ассанж оказался в ситуации, которая вызывает обеспокоенность у представителей правозащитных организаций и граждан Франции, переживающих за судьбу этого человека.

Она также напомнила, что в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где сейчас находится основатель WikiLeaks, в начале декабря 2020 года из 160 заключенных было 65 инфицированных коронавирусом. Часть заключенных с COVID-19 находятся в непосредственной близости к камере Ассанжа.

«При этом сам он страдает хроническим заболеванием легких, поэтому входит в группу риска — вирус представляет для него существенную угрозу», — добавила депутат Моборнь и отметила серьезные психологические травмы, с которыми журналист столкнулся во время пребывания в заключении, которые отметило его окружение.

В заключение Моборнь поинтересовалась у Дюпона-Моретти, что он думает о перспективе оказания Ассанжу медицинской помощи, а также оплаты ему соответствующего лечения и предоставлении ему политического убежища на территории республики.

4 января суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. По словам судьи, он, скорее всего, покончит с собой в американской тюрьме. При этом судья отказала в освобождении под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, которая добивается его экстрадиции в США.

В тот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал предложить политическое убежище основателю WikiLeaks в своей стране.

Минюст США разочаровался отказом Лондона в экстрадиции и заявил о планах оспаривать это решение.

Невеста американца Стелла Моррис призвала действующего президента США Дональда Трампа помиловать основателя WikiLeaks.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время журналист находится в лондонской тюрьме, куда его доставили после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там он скрывался с 2012 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021