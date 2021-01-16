Французский депутат предложила предоставить Ассанжу медпомощь

Французский депутат Серен Моборнь выступила с предложением оказать медпомощь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в запросе парламентария на имя министра юстиции Франции Эрика Дюпона-Моретти, с которым ознакомился RT.

По словам депутата, Ассанж оказался в ситуации, которая вызывает обеспокоенность у представителей правозащитных организаций и граждан Франции, переживающих за судьбу этого человека.

Она также напомнила, что в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где сейчас находится основатель WikiLeaks, в начале декабря 2020 года из 160 заключенных было 65 инфицированных коронавирусом. Часть заключенных с COVID-19 находятся в непосредственной близости к камере Ассанжа.

«При этом сам он страдает хроническим заболеванием легких, поэтому входит в группу риска — вирус представляет для него существенную угрозу», — добавила депутат Моборнь и отметила серьезные психологические травмы, с которыми журналист столкнулся во время пребывания в заключении, которые отметило его окружение.

В заключение Моборнь поинтересовалась у Дюпона-Моретти, что он думает о перспективе оказания Ассанжу медицинской помощи, а также оплаты ему соответствующего лечения и предоставлении ему политического убежища на территории республики.

4 января суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. По словам судьи, он, скорее всего, покончит с собой в американской тюрьме. При этом судья отказала в освобождении под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, которая добивается его экстрадиции в США.

В тот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал предложить политическое убежище основателю WikiLeaks в своей стране.

Минюст США разочаровался отказом Лондона в экстрадиции и заявил о планах оспаривать это решение.

Невеста американца Стелла Моррис призвала действующего президента США Дональда Трампа помиловать основателя WikiLeaks.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время журналист находится в лондонской тюрьме, куда его доставили после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там он скрывался с 2012 года.