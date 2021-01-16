Макгрегор заявил о боязни Нурмагомедова драться с ним

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор в интервью ESPN заявил, что действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов якобы боится боя с ним.

«Думаю, он боится драться со мной. Да я в этом чертовски уверен. Но я не виню его. В ту ночи я дрался с его лучшей версией, а он — с моей худшей», — сказал Макгрегор.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 и закончился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде.

В начале ноября прошлого года Макгрегор назвал Нурмагомедова феноменальным бойцом.

24 января рано утром по московскому времени Макгрегор проведет бой с Дастином Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт 11 января рассказал о намерении уговорить российского бойца провести еще один поединок.