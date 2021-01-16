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Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 января

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Синоптики прогнозируют, что в субботу, 16 января, в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица. Ожидается до минус 15 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в столице составит 13-15 градусов мороза. Ночью похолодает до минус 21 градуса.

В Подмосковье в дневные часы температура будет колебаться в пределах минус 13-18 градусов, местами сильный снег. Ночью может опуститься до минус 23 градусов.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в России в феврале ожидается температура в пределах и выше климатической нормы. Она также напомнила, что февраль является переходным месяцем — если в начале среднесуточная температура воздуха составляет минус 10 градусов, то к концу уже минус 5 градусов.

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